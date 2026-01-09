Frana peggio di quel che si temeva Più ampio il fronte da rimuovere
È stata confermata la gravità della frana che ha interessato la strada tra il centro del paese e le località di Sonvico, Fraine e Val Palot, ampliando l’area da intervenire. Sono in fase di avvio i progetti per la rimozione dei detriti e il ripristino della viabilità, attualmente compromessa da un percorso alternativo più lungo e complesso. Le operazioni mirano a garantire la sicurezza e il ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile.
Inizia la progettazione degli interventi di rimozione della frana che ha investito la strada che dal centro del paese porta a Sonvico, Fraine e in Val Palot, ora raggiungibili solo tramite un lungo e tortuoso percorso alternativo, che passa da Grignaghe e da Croce Marino. Nonostante attualmente la frana sia sotto sequestro, i rilievi sono stati effettuati: si potrà iniziare a lavorare non appena la magistratura deciderà di togliere i sigilli nonostante sia stata avviata un’indagine – un atto dovuto – per capire i motivi dello smottamento. Dopo la rimozione del materiale e la messa in sicurezza del versante potranno iniziare le operazioni di ricostruzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
