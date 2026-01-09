Frammenti di un pensiero in metamorfosi | Drieu La Rochelle tra politica Europa e destino

Pierre Drieu La Rochelle rimane una figura che invita alla riflessione, grazie alla sua profondità e alla complessione del suo pensiero. Tra politica, identità europea e destino individuale, il suo percorso offre spunti di analisi ancora attuali. Questo articolo esplora le sfumature della sua vita e delle sue idee, evidenziando come il suo pensiero continui a essere fonte di stimolo e di interrogativo.

Roma, 9 gen – Pierre Drieu La Rochelle non smette di interrogarci con il suo fascino e il suo stile fuori dal comune. Di recente Altaforte Edizioni ha pubblicato una nuova raccolta di suoi inediti, con la curatela di Marco Spada e la postfazione di Emanuele Ennio Quattrini, intitolata Frammenti di un pensiero in metamorfosi. Le lettere e gli articoli riuniti nel testo coprono circa un ventennio, andando dal 1923 al 1945, offrendoci uno spaccato del pensiero di Drieu sulle sfide epocali di quel secolo breve che fu il primo Novecento. Il Drieu politico di Frammenti di un pensiero in metamorfosi. Sento disprezzo per quelli che non la fanno, ho compassione di quelli che la fanno”, così Drieu fotografava in Cani di paglia la tragedia e la paradossalità della politica del suo secolo. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - “Frammenti di un pensiero in metamorfosi”: Drieu La Rochelle tra politica, Europa e destino Leggi anche: Altaforte Edizioni: i frammenti inediti del pensiero di Pierre Drieu La Rochelle Leggi anche: Pierre Drieu La Rochelle, l’imperdonabile che sognò l’Europa Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Giorno: 31 Dicembre 2025; La Sicilia dei Presepi Viventi: quando la Natività parla in siciliano. In libreria ‘Frammenti di un pensiero in metamorfosi’, inediti di Drieu La Rochelle - Esce per Altaforte Edizioni "Frammenti di un pensiero in metamorfosi. lavocedellisola.it

