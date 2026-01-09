Fra Regno Unito Usa e Genova | la ricerca di uno specializzando dell' Aoup sui problemi renali dei neonati

Un giovane specializzando dell'Aoup, Massimo Scacciati, ha completato la propria formazione in nefrologia pediatrica presso il GOSH di Londra. Tra Regno Unito, Stati Uniti e Genova, la sua ricerca si concentra sui problemi renali nei neonati, offrendo approfondimenti fondamentali per migliorare diagnosi e trattamenti. Attualmente in ultimo anno di specializzazione in Pediatria, collabora con l’Unità operativa dell’Aoup sotto la guida del dottor Diego Peroni.

Massimo Scacciati, medico in formazione specialistica all'ultimo anno della Scuola di specializzazione in Pediatria diretta da Diego Peroni, e a contratto nell'Unità operativa di Pediatria dell'Aoup, ha terminato il suo periodo di formazione in nefrologia pediatrica al GOSH-Great Ormond Street.

