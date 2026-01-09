Fox l’ex amministratore attacca | La causa contro gli attivisti? Aberrante chiedere due milioni

In occasione dell’udienza in tribunale per la richiesta di danni di due milioni di euro presentata da Fox contro Roberto Malini e Lisetta Sperindei di ‘Pesaro: no GNL’, si è fatto avanti un socio del gruppo Berloni. La controversia riguarda le accuse tra le parti, evidenziando tensioni e divergenze nel contesto delle attività ambientaliste e delle relazioni aziendali.

Il giorno dell'udienza in tribunale per la richiesta di danni per due milioni di euro intentata dalla Fox contro Roberto Malini e Lisetta Sperindei di 'Pesaro: no Gnl', ecco spuntare dalle retrovie uno dei soci del gruppo della famiglia Berloni. E' Angelo D'Auria, 55 anni, geologo con un master alla Bocconi, dieci anni alla Renco, ma soprattutto è il marito di Cristina Berloni che ha il 25% della grande società da sempre impegnata nel mondo degli idrocarburi con il grande deposito alla Tombaccia. "Non sono mai stato d'accordo nel chiedere due milioni di danni a queste due persone – dice D'Auria – e lo trovo questo atto veramente abberrante.

