Forzano la serratura per occupare una casa popolare | alloggio recuperato grazie alla segnalazione dei residenti in regola

Il 8 gennaio, presso il complesso di via Maddalene 34 a Torino, Atc e la polizia locale hanno recuperato due alloggi popolari occupati senza titolo. L'intervento è stato possibile grazie alle segnalazioni dei residenti, che hanno contribuito a mantenere l’ordine e la legalità negli alloggi sociali. Questa operazione evidenzia l’importanza della collaborazione tra cittadini e istituzioni per la tutela del patrimonio pubblico.

Ieri, 8 gennaio, Atc (Agenzia territoriale per la casa) e la polizia locale sono riusciti a recuperare due alloggi popolari occupati abusivamente nel complesso di via Maddalene 34, a Torino. La segnalazione dei residenti. Il primo appartamento era al piano terra. Qui, poche ore prima dell'intervento.

