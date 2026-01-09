Forbidden fruit 2 replica puntata del 9 gennaio in streaming | Video Mediaset

Il 9 gennaio, in streaming su Video Mediaset, è disponibile la replica della puntata di Forbidden Fruit 2. In questa puntata, Yildiz e Asuman si recano in ospedale per visitare Erim, ma vengono separate da Halit, che accusa Asuman di essere responsabile di quanto successo al figlio. La serie turca prosegue con sviluppi che approfondiscono le relazioni tra i personaggi e le tensioni familiari.

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 9 gennaio – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Yildiz e Asuman si presentano in ospedale per salutare Erim, ma Asuman viene bruscamente allontanata da Halit, che la ritiene responsabile di cio’ che e’ accaduto al figlio. Yildiz e’ sconvolta per la mancanza di rispetto dimostrata dal marito nei confronti di sua madre. Giunge in suo soccorso Kaya, che, dopo aver accompagnato Asuman alla stazione dei pullman, si ferma a parlare con la ragazza, dettaglio che manda su tutte le furie Ender. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 131 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Forbidden fruit 2, replica puntata del 9 gennaio in streaming | Video Mediaset Leggi anche: Forbidden fruit 2, replica puntata del 2 gennaio in streaming | Video Mediaset Leggi anche: Forbidden fruit 2, replica puntata del 3 gennaio in streaming | Video Mediaset Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Forbidden fruit 2, replica puntata del 2 gennaio in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 2, replica puntata del 3 gennaio in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 2 replica puntata del 4 gennaio in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 2, replica puntata del 7 gennaio in streaming | Video Mediaset. Forbidden fruit 2, replica puntata del 7 gennaio in streaming | Video Mediaset0 - Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming ... superguidatv.it

Forbidden fruit 2, replica puntate serali dell’8 gennaio in streaming | Video Mediaset - Video Mediaset per rivedere gli episodi inediti trasmessi da Canale 5 in streaming ... superguidatv.it

Forbidden fruit trame turche, Zerrin chiama Halit 'mio marito', Yildiz replica: 'È il mio' - Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, durante una cena a Villa Argun, Zerrin definirà Halit “mio marito”, scatenando la pronta reazione di Yildiz. it.blastingnews.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.