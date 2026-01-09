Fondi per recuperare due tesori storici della Tuscia interventi a Tuscania e Bassano in Teverina

Sono stati avviati due interventi di recupero dei tesori storici della Tuscia, a Tuscania e Bassano in Teverina. Questi interventi rappresentano un importante contributo alla tutela del patrimonio artistico della provincia, con risorse dedicate specificamente a valorizzare e preservare il patrimonio locale. Gli interventi, distinti per origine e modalità di finanziamento, condividono l’obiettivo comune di conservare e promuovere la storia della regione.

Una boccata d'ossigeno per il patrimonio artistico della provincia. Due interventi mirati, distinti per locazione e provenienza delle risorse ma uniti dall'obiettivo comune di salvaguardare la storia locale, interesseranno i comuni di Bassano in Teverina e Tuscania.

