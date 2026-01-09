Fondi a Hamas nuovo interrogatorio per il pentito Hannoun intanto trasferito nel carcere di Terni

Sono in corso approfondimenti giudiziari riguardanti i rapporti tra fondi a Hamas e l’indagine sul “pentito”. Nel frattempo, Hannoun è stato trasferito nel carcere di Terni. I magistrati cercano elementi alternativi alle fonti israeliane, mentre venerdì 16 gennaio si svolgerà l’udienza al tribunale del Riesame, in seguito al ricorso di sette indagati contro l’arresto.

I pm cercano prove alternative ai dossier israeliani. Venerdì 16 gennaio l'udienza al tribunale del Riesame dopo il ricorso di sette indagati contro l'arresto.

