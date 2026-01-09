Fondazione Meyer in lutto addio al professor Gianpaolo Donzelli
La Fondazione Meyer si unisce al cordoglio per la scomparsa del professor Gianpaolo Donzelli, già presidente dell’ente, deceduto ieri sera all’età di 79 anni. La sua figura ha rappresentato un punto di riferimento importante nel settore sanitario e pediatrico. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questo momento di dolore, riconoscendo il suo contributo duraturo alla missione dell’ospedale.
Addio al professor Gianpaolo Donzelli, già presidente della Fondazione Meyer, scomparso ieri sera all’età di 79 anni. Il professor Donzelli ha lasciato un segno indelebile nella storia dell’ospedale e della Fondazione, di cui è stato ineguagliabile promotore. La salma del professor Gianpaolo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
