Fondazione Italia Patria della Bellezza Sesto Bando 2026 | scadenza candidature il 30 gennaio

La Fondazione Italia Patria della Bellezza ha aperto il Sesto Bando 2026, rivolto a musei, teatri, borghi e realtà territoriali. L’obiettivo è favorire la crescita della visibilità e dell’accessibilità di questi luoghi culturali. Le candidature sono aperte fino al 30 gennaio. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità per valorizzare il patrimonio culturale italiano, rafforzando il suo ruolo nel panorama nazionale e internazionale.

L’iniziativa è rivolta a musei, teatri, borghi e altre realtà territoriali, con l’obiettivo di accrescere la loro visibilità e accessibilità presso il grande pubblico. Con questo progetto, la Fondazione ha come obiettivo supportare e valorizzare le realtà impegnate sul territorio attraverso iniziative di tutela e promozione del patrimonio culturale. Date principali: Presentazione candidature entro il 30 gennaio 2026. Proclamazione vincitori il 5 maggio 2026. Una rete di agenzie di comunicazione adotterà i progetti selezionati, potenziandone l’identità e la presenza mediatica. In aggiunta, è previsto un contributo economico complessivo di 60. 🔗 Leggi su Newsagent.it © Newsagent.it - Fondazione Italia Patria della Bellezza, Sesto Bando 2026: scadenza candidature il 30 gennaio Leggi anche: Fondazione Italia patria della bellezza, sesto bando 2026: scadenza candidature il 30 gennaio per valorizzare musei, teatri, borghi e realtà culturali italiane Leggi anche: per il sesto anno consecutivo, fondazione italia patria della bellezza promuove il bando 2026 volto a valorizzare il patrimonio culturale italiano Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Il Museo Gypsotheca Canova vince il bando indetto dalla Fondazione Italia Patria della Bellezza; Cercate lavoro nella cultura nel 2026?; “Italy i love you”: Lapo Elkann a Kris & Love, sabato 27 alle 10.00; Ecco i nomi dei finalisti chel concorso del MIC per la guida di 14 musei statali autonomi. Il 12 i nomi dei nuovi direttori. per il sesto anno consecutivo, fondazione italia patria della bellezza promuove il bando 2026 volto a valorizzare il patrimonio culturale italiano - L'iniziativa è rivolta a musei, teatri, borghi e altre realtà territoriali, con l'obiettivo di accrescere la loro visibilità e accessibilità presso il grande pubblico. milanotoday.it

Fondazione Italia Patria della Bellezza, tutti i premiati del bando 2025 - Assegnati i riconoscimenti per i progetti di cultura e comunicazione: ai primi tre 20. ilgiorno.it

Lavorare nell’arte: opportunità da Istituto Svizzero, Fondazione Italia Patria della Bellezza, Moderna Museet di Stoccolma - Residenza d’arte e fotografica, curatela e comunicazione sono gli ambiti di interesse dei bandi, delle offerte di lavoro e delle opportunità in senso più ampio che vi proponiamo questa settimana Artis ... artribune.com

Fondazione UNORA è la prima e unica realtà nata in Italia con l’obiettivo di promuovere il payroll giving. Il payroll giving, o donazione in busta paga, è una trattenuta regolare e volontaria dallo stipendio: un gesto semplice, proporzionato, che il dipendente sce - facebook.com facebook

Care amiche, cari amici, noi tutti della Fondazione #Italia #Giappone auguriamo un sereno e luminoso #2026 ad ognuno di voi: ricco di curiosità, nuove passioni, letture, dialoghi e scoperte culturali tra i due Paesi che amiamo facebook.com/profile.phpid… x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.