Fondazione E-novation Lucidi | Così Anchorage ridisegna il collezionismo globale

La Fondazione E-novation, attraverso le parole di Massimo Lucidi, evidenzia l'importanza di un settore artistico più trasparente e regolamentato. Con il nuovo fondo di investimento promosso da Anchorage Group, si prospetta un cambiamento nel collezionismo globale, puntando a maggiori controlli e chiarezza nel mercato dell’arte in vista del 2026.

Il 2026 dell’arte parte con un messaggio chiaro: meno opacità, più regole, più controllo. A dirlo è Massimo Lucidi, giornalista internazionale e presidente della Fondazione E-novation, che guarda con convinzione al nuovo fondo di investimento nell’arte promosso da Anchorage Group. “Il fondo di investimento nell’arte targato Anchorage Group è destinato al successo perché restituisce centralità e protagonismo alla figura del collezionista istituzionale o privato e rende trasparente il mercato, altrimenti vittima di incertezza e sovraccosti”, afferma Lucidi, forte di un osservatorio privilegiato maturato tra Italia e Stati Uniti e di una lunga esperienza accanto ai protagonisti di Miami Art Basel e del sistema finanziario globale che ruota attorno alla più importante fiera internazionale del collezionismo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

