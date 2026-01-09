Follia nel Catanese organizzano corsa clandestina di cavalli in strada ma la polizia li scopre | 15 denunciati – Video

A Camporotondo Etneo, nel Catanese, quindici persone originarie della provincia di Messina sono state denunciate dalla polizia per aver organizzato una corsa clandestina di cavalli. L’evento, scoperto durante un intervento di controllo, ha sollevato preoccupazioni per il maltrattamento degli animali coinvolti. La vicenda evidenzia i rischi legati a pratiche illegali e la volontà delle autorità di intervenire per tutelare il benessere degli animali.

Quindici persone, tutte originarie della provincia di Messina, accusate di avere organizzato una corsa clandestina di cavalli a Camporotondo Etneo, nel Catanese, sono state denunciate dalla polizia del capoluogo etneo per maltrattamenti di animali. Al centro delle indagini delle squadre a Cavallo, Volanti e Mobile una gara organizzata, tra due fantini, alle pendici dell’Etna che è stata ripresa dalle telecamere della Questura che ha utilizzato anche dei droni per seguirla a distanza e poi bloccarla. Tutte le fasi della corsa sono state riprese dai poliziotti da lontano in modo da poter identificare i partecipanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Follia nel Catanese, organizzano corsa clandestina di cavalli in strada ma la polizia li scopre: 15 denunciati – Video Leggi anche: Corsa clandestina di cavalli nel Catanese, fantini denunciati Leggi anche: Catania, la corsa clandestina dei cavalli viene fermata dai droni della polizia: 15 denunciati – Il video Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Nel Catanese una corsa clandestina di cavalli, 15 denunciati di cui 2 minori - CATANIA (ITALPRESS) – La Squadra a Cavallo, la Squadra Volanti, le Unità di Volo (droni) e la Squadra Mobile della Polizia di Stato di Catania hanno denunciato quindici persone, tutte originarie della ... italpress.com

Corsa clandestina di cavalli, polizia la 'segue' con droni e la blocca - Quindici persone, tutte originarie della provincia di Messina, accusate di avere organizzato una corsa clandestina ... notizie.tiscali.it

