Foiano nuovi incentivi fiscali per il centro storico

Il Comune di Foiano ha approvato nel bilancio 2026 nuovi incentivi fiscali destinati al centro storico. Questa misura mira a sostenere il commercio locale e rafforzare il tessuto produttivo della città, offrendo un supporto concreto alle attività presenti nel centro. Gli incentivi rappresentano un intervento volto a favorire la riqualificazione e lo sviluppo economico dell’area storica di Foiano.

Arezzo, 9 gennaio 2026 – Nuovi incentivi fiscali per il centro storico di Foiano: dal Comune un sostegno concreto al commercio e al tessuto produttivo cittadino già nel bilancio 2026. Il Sindaco Jacopo Franci: «Intervento concreto per rimettere in moto economia, lavoro e comunità. L'ultima seduta del Consiglio comunale del 2025, che ha approvato il bilancio di previsione, ha sancito un passaggio particolarmente importante per il futuro del centro storico di Foiano della Chiana. Tra le misure varate dall'Amministrazione Comunale spicca un pacchetto di incentivi fiscali e contributivi destinato a favorire l'apertura di nuove imprese commerciali nel cuore della città.

