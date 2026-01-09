Fofana prova a colpire di testa ma scivola | l’errore comico in Milan-Genoa

Durante il match tra Milan e Genoa, giocato il 8 gennaio a San Siro, si è verificato un episodio curioso: Fofana ha tentato di colpire di testa, ma è scivolato, creando un momento insolito e divertente. La partita si è conclusa con un pareggio per 1-1, nel posticipo della 19ª giornata di Serie A. Un episodio che ha attirato l’attenzione dei tifosi per la sua singolare semplicità.

BRIVIDI Milan-Genoa: 1-1 e rigore al 99'! Colombo+Leao, Fofana VIRALE | OneFootball - Il Milan sale a 39 punti e l'Inter chiude il girone d'andata in fuga: +3 sui rossoneri e +4 sul Napoli. onefootball.com

MILAN: Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Pulisic, Leao. - facebook.com facebook

