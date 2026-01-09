´Florentino ti butta fuori´ – Simeone si scontra con Vinicius durante la semifinale di Supercopa

Durante la semifinale di Supercopa, Diego Simeone ha avuto un acceso confronto con Vinicius Junior, a seguito delle recenti tensioni tra i due. Dopo la sconfitta dell’Atletico Madrid contro il Real Madrid, Simeone ha evitato ulteriori commenti sul futuro del brasiliano, che secondo alcune indiscrezioni potrebbe essere venduto dal presidente Florentino Perez. La vicenda evidenzia le dinamiche interne e le tensioni tra i club e i loro giocatori.

Diego Simeone ha rifiutato di dare ulteriore benzina al suo scontro con Vinicius Junior dopo la sconfitta dell'Atletico Madrid contro il Real Madrid nella Supercopa de Espana, dopo aver detto al brasiliano che sarà venduto dal presidente Florentino Perez. I Blancos hanno dato il via all'incontro con il Clasico, nemico del Barcellona,??battendo l'Atleti 2-1 nella semifinale di giovedì, con Federico Valverde che ha segnato una splendida punizione e poi ha assistito Rodrygo per il secondo gol del Real. Alexander Sorloth ha tirato indietro uno per gli uomini di Simeone all'inizio del secondo tempo, ma non sono stati in grado di completare la rimonta.

