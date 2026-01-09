Flavio Montrucchio bloccato sul Raccordo da un gregge di pecore | Siamo tutti in coda come dei pecoroni

Flavio Montrucchio, noto conduttore televisivo, ha vissuto una disavventura lungo il Raccordo Anulare, dove si è trovato bloccato a causa di un gregge di pecore. L'episodio, accaduto venerdì 9 gennaio, ha evidenziato come, anche nelle situazioni quotidiane, tutti possano trovarsi in coda, simili a dei pecoroni. Un episodio che ha suscitato curiosità e sorrisi tra gli automobilisti e gli spettatori.

