Flavio Montrucchio bloccato sul Raccordo da un gregge di pecore | Siamo tutti in coda come dei pecoroni

Flavio Montrucchio, noto conduttore televisivo, ha vissuto una curiosa disavventura sul Raccordo Anulare, dove si è trovato bloccato a causa di un gregge di pecore. L’episodio, avvenuto venerdì 9 gennaio, ha ricordato come anche momenti imprevisti possano capitare durante le giornate di viaggio. La sua esperienza sottolinea l’imprevedibilità della strada e la comune sensazione di essere, a volte, come dei “pecoroni” in coda.

