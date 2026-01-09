Flash mob della Fnsi alla conferenza stampa di Meloni per il rinnovo del contratto La premier li rimbrotta | Sembra una contestazione a me

Prima dell’annuale conferenza stampa di Giorgia Meloni, organizzata dall’Ordine dei giornalisti alla Camera, la Federazione Nazionale Stampa Italiana ha organizzato un flash mob. L’evento ha attirato l’attenzione, suscitando una reazione della premier, che ha commentato: “Sembra una contestazione a me”. Un momento di confronto che evidenzia le tensioni e le aspettative del settore giornalistico in un contesto di attenzione pubblica e politica.

Flash mob dalla Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI) prima dell’annuale conferenza stampa di Giorgia Meloni organizzata dall’Ordine dei giornalisti alla Camera. I rappresentanti del sindacato hanno mostrato uno striscione che recitava ‘Giornalisti da 10 anni senza contratto, ma alla Fieg finanziamenti milionari per chiedere il rinnovo del contratto giornalistico. “C’è un tavolo aperto sul contratto nazionale dei giornalisti scaduto da tempo. Figuriamoci se non condivido il tema” ha risposto un po’ risentita la premier specificando però che “la responsabilità non è del governo”. “Non mi è chiara – ha aggiunto – la ragione per cui si faccia una mobilitazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Flash mob della Fnsi alla conferenza stampa di Meloni per il rinnovo del contratto. La premier li rimbrotta: “Sembra una contestazione a me” Leggi anche: Meloni in conferenza stampa, il flash mob dei giornalisti per il rinnovo contratto Leggi anche: Conferenza stampa Meloni streaming e diretta tv: dove vedere l’incontro della Premier con la stampa Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Meloni in conferenza stampa, il flash mob dei giornalisti per il rinnovo contratto - Flash mob organizzato dalla Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI) prima dell’annuale conferenza stampa di Giorgia Meloni organizzata dall’Ordine Dei ... msn.com

