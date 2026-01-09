Fisascat Cisl De Salvo nuovo segretario

Francesco De Salvo è stato nominato questa mattina nuovo segretario della segreteria provinciale della Fisascat Cisl Messina. La scelta riflette l’impegno dell’organizzazione nel rappresentare i lavoratori del settore, promuovendo dialogo e tutela dei diritti. La nomina si inserisce nel percorso di rafforzamento delle attività sindacali sul territorio, con l’obiettivo di garantire servizi e supporto alle aziende e ai lavoratori associati.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.