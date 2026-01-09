Fisascat Cisl De Salvo nuovo segretario
Francesco De Salvo è stato nominato questa mattina nuovo segretario della segreteria provinciale della Fisascat Cisl Messina. La scelta riflette l’impegno dell’organizzazione nel rappresentare i lavoratori del settore, promuovendo dialogo e tutela dei diritti. La nomina si inserisce nel percorso di rafforzamento delle attività sindacali sul territorio, con l’obiettivo di garantire servizi e supporto alle aziende e ai lavoratori associati.
Francesco De Salvo è stato eletto questa mattina nella segreteria provinciale della Fisascat Cisl Messina. L’elezione è avvenuta alla presenza del segretario regionale della Fisascat Stefano Spitaleri, del segretario generale della Cisl Messina Antonino Alibrandi e della segreteria provinciale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Un pomeriggio di festa alla Rsa Fossombroni con Fnp CISL e Fisascat CISL Arezzo
Leggi anche: Cisl: Vincenzo Murri nuovo segretario generale della Federazione sicurezza
La Fisascat Cisl dopo l'assalto al portavalori: Attività ad alto rischio che merita maggiore attenzione; Assalto al portavalori, Fisascat Cisl: Attività ad alto rischio che merita maggiore attenzione.
Lavoratori al freddo nei supermercati: la denuncia della Fisascat Cisl dei Laghi - Il sindacato spiega di aver ricevuto numerose segnalazioni e accusa le aziende di non garantire condizioni minime di benessere nei luoghi di lavoro, a scapito della salute del personale ... varesenews.it
La Fisascat Cisl dopo l'assalto al portavalori: "Attività ad alto rischio che merita maggiore attenzione" - Il sindacato di categoria denuncia come l'attività dei portavalori resti ai margini salvo riemergere in occasione di gravi fatti di cronaca ... ilpescara.it
Fisascat Cisl: "Turismo da crociera, la Calabria punti in alto" - Un passo importante per valorizzare una figura professionale troppo spesso lambita da abusivi e che ... rainews.it
https://www.telenuova.tv/2026/01/09/servizi-essenziali-a-rischio-allasl-salerno-la-fisascat-cisl-provinciale-mobilita-i-lavoratori/ - facebook.com facebook
#LiveSpecial |Fisascat Cisl Bari: "Maggiore attenzioni per i lavoratori del terziario" x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.