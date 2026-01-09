Firenze sospeso balletto con Svetlana Zakharova | commento dell’Ambasciata russa

L'Ambasciata russa ha commentato con una nota critica la recente esibizione di Svetlana Zakharova a Firenze, evidenziando un tono di disappunto riguardo alle percezioni negative nei confronti della cultura russa. La dichiarazione riflette un punto di vista che sottolinea le tensioni diplomatiche e culturali tra i due paesi, evidenziando come eventi artistici possano diventare occasione di tensione politica.

''Non resta che congratularsi con l'Italia per l'ennesima immersione nelle torbide acque della russofobia''.

Zakharova filo-Putin: sospeso il balletto - "Momentaneamente sospeso" a Firenze il balletto Pas de deux for toes and fingers con l’étoile nata in Ucraina e ... msn.com

Guerra in Ucraina, il Maggio cancella Zakharova e Repin - Il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino ha annunciato la sospensione del balletto Pas de deux for toes and fingers con la ballerina Svetlana Zakharova e il violinista Vadim Repin, in programma il 20 ... firenzetoday.it

Zakharova e il marito Repin, supporter di Putin, dovevano esibirsi il 20 e 21 gennaio. Il teatro di Firenze: «Clima non favorevole, show sospeso» - facebook.com facebook

