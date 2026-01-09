Firenze | arrestati quattro giovani accusati dell’aggressione di via del Cavallaccio

A Firenze, la polizia ha eseguito l’arresto di quattro giovani cittadini marocchini, su ordine della Procura, in relazione a un'aggressione avvenuta in via del Cavallaccio. Sono accusati di tentato omicidio aggravato in concorso e di aver portato armi o oggetti atti a offendere. Le indagini sono ancora in corso per chiarire i dettagli dell’episodio e le eventuali responsabilità.

Sono stati arrestati su disposizione della Procura, quattro cittadini marocchini accusati di tentato omicidio aggravato in concorso e porto di armi o oggetti atti ad offendere. L'ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita dalla squadra mobile fiorentina L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: arrestati quattro giovani accusati dell’aggressione di via del Cavallaccio Leggi anche: Violenta aggressione in centro a Modena: quattro giovani arrestati dai Carabinieri Leggi anche: Aggredito e rapinato a Firenze: “Dacci il pin del telefono”. Quattro giovanissimi arrestati dalla polizia Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Rubano profumi: arrestati quattro giovani tra i 18 e i 25 anni; In quattro contro uno a colpi di lame e machete, arrestati a Firenze; Picchiato da una baby gang in piazza Stesicoro, 14enne finisce in ospedale; Notte agitata con raffica di furti: 4 arresti e 5 denunce in poche ore. In quattro contro uno a colpi di lame e machete, arrestati a Firenze - Quattro giovani del Marocco arrestati dalla squadra mobile di Firenze per il tentato omicidio di un loro connazionale, 26enne, accoltellato il 3 settembre 2025 vicino al cinema multisala Uci di via ... ansa.it

FIRENZE: IL TERRORISMO ISLAMICO, NEI NOSTRI QUARTIERI. Anche in Toscana l'ombra della rete terroristica che finanziava Hamas, che prospera e si alimenta di tolleranza e buonismo!! Uno degli arrestati nell'ambito dell'inchiesta sui finanziamenti ad - facebook.com facebook

Da Firenze ad Ancona per vedere la fidanzata, arrestato per evasione x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.