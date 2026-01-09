Fire Force stagione 3 seconda parte la recensione | l' ultima vampata della Brigata 8

La terza stagione di Fire Force, seconda parte, riprende le vicende della Brigata 8 nel loro impegno contro il fuoco e i misteri del passato. Dal 9 gennaio su Crunchyroll, lo spettatore può seguire le nuove sfide di Shinra, Arthur e colleghi in un mondo segnato da pericoli e segreti. Una continuazione che approfondisce il percorso dei protagonisti, mantenendo intatto il tono sobrio e coinvolgente della serie.

Dal 9 gennaio su Cruncyroll si ritorna nel mondo flagellato dalle fiamme e dal passato misterioso insieme a Shinra, Arthur e i membri dell'eroica Brigata 8. L'ultima stagione di Fire Force, tratto dal manga cult di Atsushi Okubo, è arrivata alle battute finali. Per prima cosa vi invitiamo ardentemente (pun intended) a rileggervi la recensione del primo blocco di episodi dell'ultima stagione di Fire Force. Tutto quello che avevamo anticipato nel precedente articolo è infatti, ancora valido: Fire Force è tratto da un battle shonen di discreto successo pubblicato in Giappone da Kodansha, e creato da Atsushi Okubo, già autore di Soul Eater, che in Italia potete leggere per i tipi di Planet Manga.

