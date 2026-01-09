Fiori e lettere in onore di Chiara Costanzo e Achille Barosi Oggi la commemorazione al Moreschi e alle Orsoline Con me sei sempre stata la più gentile

In occasione della commemorazione di Chiara Costanzo e Achille Barosi, si svolgerà oggi presso il Moreschi e le Orsoline. Un momento di ricordo e di rispetto per due persone che hanno lasciato un segno importante nella comunità. Con parole semplici e sincere, si ricorda il loro modo gentile e i tanti ricordi condivisi, testimonianza di un legame duraturo e di valori fondamentali.

Milano, 9 gennaio 2026 – “Abbiamo condiviso insieme tanti ricordi felici, soprattutto di classe, e ora sono questi che mi riempiono il cuore”. Lo scrive in una lettera una compagna di scuola di Chiara Costanzo, la sedicenne che è tra le vittime del fuoco di Crans-Montana. Frequentava il terzo anno al liceo scientifico Moreschi, Chiara, ed era piena di sogni. Volava tra le ragazze di ginnastica acrobatica, disciplina che praticava a livello agonistico. Tutti i suoi compagni e amici, insieme ai familiari e a centinaia di altre persone, hanno riempito mercoledì la basilica di Santa Maria delle Grazie per darle l’addio mentre, a poche centinaia di metri, in una cerimonia gemella e altrettanto partecipata a Sant’Ambrogio, la città piangeva Achille Barosi, pure lui rimasto ucciso a 16 anni in quell’inferno rovente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

