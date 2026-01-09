Fiorentina vs Milan ventesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La partita tra Fiorentina e Milan, valida per la ventesima giornata della Serie A 2025/2026, rappresenta un incontro importante per entrambe le squadre. La Fiorentina cerca punti salvezza, mentre il Milan punta alla vetta della classifica. Di seguito vengono illustrate le probabili formazioni e le modalità per seguire l’evento.

Gara valida per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I viola si trovano in piena lotta per non retrocedere, mentre i rossoneri per il primato. Fiorentina vs Milan si giocherà domenica 11 gennaio 2026 alle ore 15 presso lo stadio Franchi. FIORENTINA VS MILAN: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I viola devono vincere per lasciare l'ultimo posto in classifica e trovare serenità. Gli ultimi due recenti risultati, una vittoria e un pareggio, fanno ben sperare, ma la squadra di Vanoli non può fare calcoli e provare a fare bootino pieno contro una squadra di caratura superiore e in lotta per il titolo.

