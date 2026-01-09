Fiorentina | Pablo Marí verso l’Arabia Si tratta per Dragusin

La Fiorentina valuta la possibile cessione di Pablo Marí, che potrebbe trasferirsi in Arabia. L'Al-Hilal, squadra allenata da Simone Inzaghi, ha mostrato interesse per il difensore spagnolo. La trattativa è in fase di definizione e potrebbe portare a un cambiamento nello staff difensivo della squadra viola. Restano da seguire gli sviluppi ufficiali riguardo a questa possibile operazione di mercato.

