Fiorentina-Milan i provvedimenti di viabilità in occasione della partita

In vista della partita tra Fiorentina e Milan in programma domenica 11 gennaio allo stadio Franchi di Firenze, sono state adottate misure di viabilità per garantire il regolare svolgimento dell’evento. Si consiglia di prestare attenzione alle indicazioni e ai segnali temporanei predisposti dalle autorità locali per agevolare gli spostamenti e ridurre eventuali disagi.

Firenze, 9 gennaio 2026 – Domenica 11 gennaio partita della Fiorentina allo stadio Franchi, dove i viola scenderanno in campo contro il Milan. L'incontro inizierà alle 15. Su disposizione della Questura nella zona dello stadio saranno istituiti alcuni provvedimenti di circolazione. In sostanza, i consueti divieti di transito e sosta scatteranno otto ore prima del fischio di inizio della partita, ad eccezione di viale Fanti (fra via Amari e viale Cialdini e tra viale Cialdini e viale Malta) e viale Cialdini dove i divieti di sosta saranno in vigore rispettivamente a partire da cinque ore (sosta) e tre ore prima (transito) del fischio d'inizio.

