Domenica 11 gennaio 2026 alle ore 15:00 si disputa Fiorentina-Milan, incontro valido per la giornata di Serie A. In questa occasione, analizzeremo le formazioni, le quote e i pronostici, con particolare attenzione alla Fiorentina, che cerca la terza partita consecutiva da imbattuta in casa. Il Milan, reduce da un pareggio contro il Genoa, tenterà di migliorare il suo rendimento, in un match che promette equilibrio e interessanti spunti tattici.

Il Milan non è andato oltre il pari nell’ultimo turno contro il Genoa, ma può ritenersi anche fortunato perché ha rischiato di perdere. O rossoneri hanno chiuso il girone d’andata al secondo posto con una sola sconfitta e ora sono ospiti della Fiorentina al Franchi nella prima di ritorno. Il Diavolo può ritenersi ampiamente soddisfatto . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Fiorentina-Milan (domenica 11 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici. La Viola per la terza da imbattuta in casa

Leggi anche: Fiorentina-Milan (domenica 11 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Fiorentina-Cremonese (domenica 04 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

A GENNAIO UNA PARTENZA INTENSA PER I ROSSONERI; Fiorentina-Milan: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; La presentazione della 20^ giornata di Serie A; Fiorentina-Milan (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronostico.

Fiorentina-Milan, 20ª giornata Serie A: orario, formazioni e dove vederla - Al Franchi la Fiorentina in lotta per la salvezza sfida il Milan secondo in classifica. lifestyleblog.it