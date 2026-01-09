Fiorentina Il Colpo di Mezzanotte - Diverse cessioni in ponte Piace De Vrij e non solo

La Fiorentina annuncia l'acquisto di Marco Brescianini, che si unirà alla rosa già nelle prossime ore. Nel frattempo, si susseguono le trattative per altre cessioni e alcuni nomi di interesse come De Vrij. La sessione di mercato invernale prosegue con diverse operazioni, contribuendo a definire la composizione della squadra per il proseguo della stagione.

Firenze, 9 gennaio 2026 - Il secondo colpo del mercato invernale della Fiorentina è servito: Marco Brescianini diventerà oggi ufficialmente un nuovo giocatore gigliato. Nelle ultime ore sono stati sistemati gli ultimi dettagli con l’ Atalanta: il club viola verserà subito un milione di euro per il prestito oneroso, riuscendo a ridurre la richiesta iniziale, mentre per l’estate prossima è previsto un obbligo di riscatto condizionato alla permanenza Serie A, fissato tra i 10 e gli 11 milioni. Il centrocampista originario di Calcinate raggiungerà in mattinata il Viola Park per sottoporsi alle visite mediche di rito e poi mettere nero su bianco il contratto: accordo da circa un milione netto a stagione fino al 2030 nel caso in cui si verifichi il riscatto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

