Fiorentina Brescianini è viola | Club storico suderò la maglia Vanoli è molto carico

Marco Brescianini è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Nato nel 2000 a Calcinate, il centrocampista ha svolto oggi i test fisici e ha firmato il contratto con il club toscano. Brescianini ha espresso entusiasmo per l’opportunità di vestire la maglia viola, sottolineando il valore storico della Fiorentina e la sua determinazione a dare il massimo in questa nuova avventura.

Firenze, 9 gennaio 2026 - Paolo Vanoli ha il suo nuovo centrocampista. Marco Brescianini, classe 2000 nativo di Calcinate, è arrivato stamani al Viola Park per test fisici e firma sul contratto. L'ormai ex centrocampista dell'Atalanta è da pochi minuti ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Nella giornata di ieri sono stati sistemati gli ultimi dettagli con l'Atalanta: il club viola verserà subito un milione di euro per il prestito oneroso mentre per l'estate prossima è previsto un obbligo di riscatto condizionato alla permanenza Serie A, fissato intorno agli 11 milioni. Il calciatore ha firmato intanto un contratto fino a giugno, se poi - come tutti sperano - dovesse materializzarsi l'obbligo di riscatto si legherebbe automaticamente alla Fiorentina fino al giugno del 2030, con uno stipendio da 1 milione di euro annuo.

