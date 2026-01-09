Fiocchi bianchi su Siena e il ricordo corre veloce a quella nevicata epica del 1985.

Il 9 gennaio 1985, Siena fu protagonista di una nevicata eccezionale che rimane impressa nella memoria collettiva. Quell’evento, tra i più intensi degli ultimi decenni, ha segnato un ricordo indelebile nella storia della città. Augusto Mattioli ripercorre quei giorni, offrendo uno sguardo attento su un episodio che ha lasciato il segno nel paesaggio e nella vita dei senesi.

Siena, 9 gennaio 2026 – Quando nevicare era una cosa seria: Augusto Mattioli ci riporta alla celebrata nevicata del 1985, che colpì gran parte dell’Italia e anche la nostra città. Le prime avvisaglie le avemmo il giorno della Befana, ma il cielo si aprì ai fiocchi soprattutto dal 13 al 16 gennaio. In quel caso, data la quantità di neve che cadde, si bloccò davvero tutto e ci furono giorni cristallizzati dal biancore che non voleva più andarsene. Toscana nel gelo, freddo intenso e ghiaccio sulle strade. Neve a Siena, scuole chiuse Nevicata passata alla storia, tanto che molti anni dopo, nel 1999, i Bluvertigo vollero intitolare un loro album “Zero – Ovvero la famosa nevicata del 1985”, celebre quasi come quella del 1956. 🔗 Leggi su Lanazione.it

