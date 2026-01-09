Finisce nella buca con l' auto e ottiene risarcimento dal Comune prima di finire in tribunale
Una buca sulla strada di Via Vigne, in località Cescheto, ha causato danni a un’auto, portando il proprietario a ottenere un risarcimento dal Comune prima di ricorrere alle vie legali. L’incidente ha evidenziato l’importanza di interventi tempestivi sulla sicurezza stradale e di una corretta gestione delle responsabilità in caso di danni causati da dissesti stradali.
Una piccola ‘voragine’ sulla strada di Via Vigne, in località Cescheto, è costata all’Ente locale un esborso certo e immediato. Il Comune di Sessa Aurunca, infatti, ha deciso di risarcire una donna per i danni riportati dalla sua Fiat Panda durante un incidente avvenuto il 14 giugno 2024.Il. 🔗 Leggi su Casertanews.it
