Finisce nella buca con l' auto e ottiene risarcimento dal Comune prima di finire in tribunale

Una buca sulla strada di Via Vigne, in località Cescheto, ha causato danni a un’auto, portando il proprietario a ottenere un risarcimento dal Comune prima di ricorrere alle vie legali. L’incidente ha evidenziato l’importanza di interventi tempestivi sulla sicurezza stradale e di una corretta gestione delle responsabilità in caso di danni causati da dissesti stradali.

Il Messaggero Milan-Genoa 1-1, le pagelle: Leali (7,5) le para tutte, Colombo (7,5) gol dell'ex, Leao (6,5) sbuca dal nulla, Stanciu (4,5) alle stelle il rigore allo scadere Frena anche il Milan nel turno infrasettimanale che sbatte contro il Genoa di De Rossi a San - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.