Fine vita Meloni | compito Stato non è favorire percorsi suicidio
Il tema del fine vita e del suicidio assistito è oggetto di approfondimenti parlamentari in Italia. La posizione del governo, rappresentata dalla Premier Meloni, si basa sull’analisi delle proposte di legge in discussione, lasciando alle istituzioni la responsabilità di valutare le questioni etiche e normative coinvolte. Attualmente, non sono in corso iniziative governative specifiche, ma il Parlamento continua a esaminare diverse proposte di legge in materia.
Roma, 9 gen. (askanews) – “Se io sia favorevole o meno dipende dai contenuti delle legge” sul fine vita e il suicidio assistito: “Su questo sta lavorando il Parlamento, quindi non ci sono iniziative governative, allo Stato attuale il Senato ha diverse proposte di legge che si stanno valutando. Quello che facciamo noi oggi è rimetterci al Parlamento e alle sue decisioni”, ma “il compito dello Stato e delle istituzioni non è favorire percorsi per suicidarsi, ma semmai cercare di rimuovere o di ridurre al minimo la solitudine e le difficoltà che peggiorano la situazione di chi ha gravi patologie e dei suoi familiari”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
