Finale di partita al Teatro Biondo | in scena Michele Di Mauro e Giuseppe Sartori
Al Teatro Biondo di Palermo, il 13 gennaio alle ore 21, debutta la nuova produzione di “Finale di partita” di Samuel Beckett, diretta da Gabriele Russo. In scena Michele Di Mauro e Giuseppe Sartori interpretano Hamm e Clov, in una rappresentazione realizzata dalla Fondazione Teatro di Napoli - Teatro Bellini. Una proposta che invita a riflettere sui temi universali dell’esistenza, con un approccio sobrio e fedele al testo originale.
Michele Di Mauro e Giuseppe Sartori sono Hamm e Clov nella nuova edizione di “Finale di partita” di Samuel Beckett diretta da Gabriele Russo e prodotta dalla Fondazione Teatro di Napoli - Teatro Bellini insieme al Teatro Biondo di Palermo, dove debutta martedì 13 gennaio alle ore 21.00.Nei ruoli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
“Finale di partita” di Samuel Beckett al Teatro Biondo di Palermo - nella messa in scena di Gabriele Russo, è il ritratto impietoso di una famiglia dei nostri giorni, segregata in una routine senza senso Michele Di Mauro e Giuseppe Sartori sono Hamm e Clov nella nuova ... lavocedellisola.it
