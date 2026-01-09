Final Fantasy 7 Rebirth include troppi minigiochi? Risponde il director del gioco
Final Fantasy 7 Rebirth ha suscitato discussioni tra i giocatori a causa della presenza di numerosi minigiochi all’interno dell’esperienza di gioco. Il director del titolo ha affrontato questa tematica, offrendo chiarimenti sulla scelta di includere queste attività e sul loro ruolo nell’evoluzione complessiva della narrazione. Di seguito, analizzeremo le principali considerazioni e le motivazioni dietro questa decisione di sviluppo.
Final Fantasy 7 Rebirth è finito spesso al centro del dibattito per un motivo preciso: l’elevato numero di minigiochi disseminati lungo l’avventura di Cloud e compagni. Per molti giocatori rappresentano un valore aggiunto, ma per altri sono un mero riempitivo che rallenta la narrazione e spezza il ritmo del gameplay. Si tratta di una delle critiche più ricorrenti rivolte al gioco, seconda solo alle discussioni sul finale ed a rispondere direttamente è stato il director Naoki Hamaguchi, intervenuto sull’argomento in una recente intervista. Parlando con GamerBraves (grazie a Kotaku ), Hamaguchi ha chiarito che l’inclusione massiccia dei minigiochi non è stata casuale, ma una scelta ponderata del team di sviluppo. 🔗 Leggi su Game-experience.it
