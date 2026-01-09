Filippine un' impressionante valanga di rifiuti sommerge alcuni lavoratori di una discarica

Nelle Filippine, nel villaggio di Binaliw, una valanga di rifiuti ha travolto alcuni lavoratori di una discarica, provocando una tragedia. L'incidente ha causato un morto, una dozzina di feriti e la dispersione di altri 38 lavoratori. La situazione evidenzia le sfide legate alla gestione dei rifiuti e alla sicurezza nelle discariche della regione.

Una valanga di rifiuti e detriti ha seppellito alcuni lavoratori in una discarica nelle Filippine nel villaggio di Binaliw, uccidendo una persona, ferendone una dozzina e lasciandone altre 38 disperse. Decine di soccorritori hanno recuperato i sopravvissuti durante la notte. Queste discariche a cielo aperto sono da tempo fonte di preoccupazioni per la sicurezza e la salute in molte città delle Filippine, specialmente nelle comunità povere, dove i residenti rovistano tra i cumuli di rifiuti alla ricerca di oggetti di scarto e avanzi di cibo.

