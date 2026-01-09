A Manila, capitale delle Filippine, si è svolta una processione con circa 250.000 fedeli cattolici che hanno venerato una storica statua nera di Gesù. L’evento rappresenta un momento importante di devozione religiosa, richiamando la tradizione e la fede della comunità locale. La manifestazione si inserisce nel calendario delle celebrazioni religiose che ogni anno coinvolgono numerosi partecipanti.

Migliaia di fedeli cattolici hanno sfilato in processione nella capitale delle Filippine, Manila, per venerare una statua nera di Gesù risalente a secoli fa. La processione, che celebra la festa di Gesù Nazareno, è considerata uno dei principali eventi cattolici annuali in Asia. La processione è iniziata prima dell’alba e gli organizzatori hanno stimato una folla iniziale di circa 250.000 persone. Sono stati dispiegati migliaia di poliziotti e agenti in borghese, insieme a droni di sorveglianza e commandos posizionati sui tetti lungo il percorso di quasi 6 chilometri della processione. Gli storici affermano che il colore della statua è dovuto al fatto che è stata scolpita in legno di mesquite, che si scurisce con l’invecchiamento. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Filippine, a Manila 250mila persone in processione con la statua del Gesù nero

Leggi anche: Filippine, maxi manifestazione a Manila contro la corruzione

Leggi anche: Filippine, maxi manifestazione a Manila contro la corruzione

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Filippine, a Manila 250mila persone in processione con la statua del Gesù nero.

Filippine, a Manila 250mila persone in processione con la statua del Gesù nero - (LaPresse) Migliaia di fedeli cattolici hanno sfilato in processione nella capitale delle Filippine Manila per venerare una statua nera di ... stream24.ilsole24ore.com