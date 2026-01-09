Fiera di Forlì ipotesi chiusura Comune e Corte dei Conti in sintonia

La Fiera di Forlì potrebbe chiudere, suscitando attenzione tra gli operatori del settore. Il Comune e la Corte dei Conti sembrano condividere una posizione in merito, mentre proseguono le discussioni sulle future strategie e sui possibili sviluppi del polo fieristico locale. La situazione rimane in evoluzione, con implicazioni per il panorama fieristico regionale e per le attività che vi si svolgono.

Forlì, 9 gennaio 2026 – Continuano i movimenti all'interno del mondo delle fiere dopo le operazioni che hanno portato negli scorsi anni a concentrare sui padiglioni di Rimini il MacFrut, proveniente da Cesena, e la FierAvicola, made in Forlì. Proprio la città mercuriale si trova ora a fare i conti con l'ente Fiera di Forlì che è di fronte a un bivio: allearsi (leggasi: fondersi) con altri enti simili oppure chiudere. Perché la Fiera di Forlì rischia di chiudere. Una scelta dettata dalla legge che non consente agli enti pubblici di tenere in piedi società fieristiche con un fatturato che non raggiunge il milione di euro annuali.

