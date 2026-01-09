Fico | Lo sparo contro il Palazzo di Giustizia è un episodio inquietante

L’attacco al Palazzo di Giustizia di Napoli rappresenta un episodio preoccupante e inquietante. La sparatoria presso gli uffici della Procura generale mette in luce una situazione di tensione e instabilità che richiede attenzione e approfondimento. È importante analizzare le circostanze e le implicazioni di questo evento per comprendere meglio il contesto e le eventuali conseguenze.

Tempo di lettura: < 1 minuto “E ‘ inquietante quanto accaduto agli uffici della Procura generale di Napoli. L’auspicio è che si possa fare presto chiarezza su un episodio gravissimo che colpisce un’istituzione fondamentale per la nostra democrazia, presidio di legalità e giustizia. Esprimo piena solidarietà e vicinanza al procuratore generale Aldo Policastro, ai magistrati e al personale amministrativo”. E’ quanto afferma il Presidente della Giunta regionale della Campania Roberto Fico in merito all’episodio che risale ai giorni scorsi. “ Saremo sempre vicini alla magistratura – spiega Fico – e alle forze dell’ordine nel contrasto a ogni forma di violenza e nella difesa della sicurezza e dello stato di diritto”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fico: “Lo sparo contro il Palazzo di Giustizia è un episodio inquietante” Leggi anche: Spari contro il Palazzo di Giustizia, l'inquietante ipotesi: cecchino da palazzo di fronte o drone modificato Leggi anche: Spari contro il Palazzo di Giustizia al Centro Direzionale di Napoli La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Regionali in Campania: incontro tra De Luca e Fico a Palazzo Santa Lucia - Un incontro tra il presidente uscente Vincenzo de Luca e il candidato alla sua successione per il centrosinistra Roberto Fico è in corso in queste ore. ilmattino.it Sparò a premier Fico, condanna a 21 anni - Terrorismo e 21 anni di carcere: è la sentenza di un tribunale speciale slovacco nei confronti del 72enne Cintula, che nel maggio 2024 sparò al premier Robert Fico. rainews.it L’uomo che sparò al primo ministro slovacco Robert Fico ferendolo gravemente è stato condannato a 21 anni per terrorismo - Martedì 21 ottobre il tribunale di Banská Bistrica, in Slovacchia, ha condannato a 21 anni di carcere per terrorismo Juraj Cintula, un poeta di 72 anni che il 15 maggio 2024 sparò ripetutamente al ... ilpost.it Sanità, Fico dice bene ma le chiacchiere stanno a zero #sanità #Fico #ospedali #salute #ProntoSoccorso #telenostra - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.