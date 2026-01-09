Fico incontra il presidente dell' Eav De Gregorio | Garantire trasporto pubblico puntuale efficiente e dignitoso

Il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha incontrato presso Palazzo Santa Lucia il presidente dell’Ente Autonomo Volturno, Umberto De Gregorio. L’obiettivo dell’incontro è stato discutere delle strategie per garantire un servizio di trasporto pubblico puntuale, efficiente e dignitoso, in linea con le esigenze dei cittadini e le priorità della regione.

Eav, dalla Regione rilanciano: «Serve un cambio di passo» - «Non c'è dubbio che il punto specifico e principale è che ci vuole un cambio di passo», incalza il governatore Roberto Fico. ilmattino.it

Trasporti, Fico: «Serve un cambio di passo, la mobilità pubblica è un diritto» - Il riferimento è alle difficoltà che continuano a interessare il servizio ferroviario regionale, in particolare la Circumvesuviana. agro24.it

