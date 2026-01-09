Fico incontra il presidente dell' Eav De Gregorio | Garantire trasporto pubblico puntuale efficiente e dignitoso
Il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha incontrato presso Palazzo Santa Lucia il presidente dell’Ente Autonomo Volturno, Umberto De Gregorio. L’obiettivo dell’incontro è stato discutere delle strategie per garantire un servizio di trasporto pubblico puntuale, efficiente e dignitoso, in linea con le esigenze dei cittadini e le priorità della regione.
Il Presidente della Regione Campania Roberto Fico ha ricevuto a Palazzo Santa Lucia il presidente dell'Ente Autonomo Volturno Umberto De Gregorio. "Garantire un servizio di trasporto. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
