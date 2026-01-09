Fico incontra De Gregorio Eav | Trasporto pubblico efficiente una priorità

Il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha ricevuto a Palazzo Santa Lucia il presidente dell'Ente Autonomo Volturno Umberto De Gregorio. " Garantire un servizio di trasporto pubblico efficiente e affidabile – ha sottolineato Fico al termine dell'incontro – è una priorità dell'azione della Regione Campania. Insieme al vicepresidente Mario Casillo stiamo lavorando per affrontare in modo strutturale le criticità che interessano un settore strategico per la mobilità e lo sviluppo del territorio. Nell'ambito di queste attività, oggi ho incontrato il presidente dell'Eav, Umberto De Gregorio.

