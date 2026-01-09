FiberCop partnership con Fondazione Milano Cortina 2026

FiberCop ha stretto una partnership strategica con la Fondazione Milano Cortina 2026 in vista dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici invernali. Questa collaborazione mira a sostenere lo sviluppo delle infrastrutture digitali necessarie per l’evento, garantendo connettività affidabile e innovativa. L’accordo sottolinea l’impegno di entrambe le realtà nel promuovere un’organizzazione efficiente e all’avanguardia, contribuendo alla riuscita delle Olimpiadi in modo sostenibile.

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - Partnership strategica tra la Fondazione Milano Cortina 2026 e FiberCop per i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali. "La collaborazione nasce dalla condivisione dei valori universali dello sport e si avvale dell'eccellenza tecnologica di un'azienda leader nell'innovazione", si legge in una nota, sottolineando che "FiberCop assume ufficialmente il ruolo di Fiber infrastructure partner dell'evento". L'accordo sancisce l'impegno di FiberCop nel sostenere un evento di portata globale, promuovendone i principi fondanti. Al contempo, la partnership rappresenta un'occasione cruciale per valorizzare le infrastrutture nazionali e i territori coinvolti dalla manifestazione.

Olimpiadi: FiberCop è Fiber Infrastructure Partner di Milano Cortina 2026 - L’azienda attiva nella gestione dell’infrastruttura di rete fissa e fibra ottica ha siglato un accordo di collaborazione con il comitato organizzatore dell’evento ... engage.it

Milano Cortina -28: FiberCop garantirà la connessione dei Giochi - FiberCop, azienda che gestisce 27 milioni di chilometri di fibra posata e oltre 6mila comuni già connessi in ... msn.com

