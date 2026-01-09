FIAT QUBO L ideale per la famiglia perfetto per la vita moderna

Il nuovo FIAT QUBO L è pensato per le famiglie che cercano praticità e versatilità nella vita quotidiana. Con uno stile sobrio e design funzionale, offre spazio e comfort per tutti i membri. Ideale per gli spostamenti di famiglia, il QUBO L si inserisce perfettamente nelle esigenze della mobilità moderna, garantendo affidabilità e facilità di utilizzo.

TORINO (ITALPRESS) – FIAT presenta il nuovo QUBO L, progettato per soddisfare le diverse esigenze delle famiglie di oggi. Con una combinazione di praticità, flessibilità e prestazioni, il QUBO L offre una soluzione unica per la vita in famiglia, la vita in città e le avventure all’aria aperta. Disponibile in due versioni, una a 5 posti (4,40 m) e una a 7 posti (4,75 m), la versione a 7 posti offre tre sedili singolarmente regolabili nella seconda fila e due sedili estraibili nella terza fila, con 144 possibili combinazioni di seduta. Offre inoltre 27 vani portaoggetti e una profondità di carico fino a 3 metri grazie al sedile del passeggero anteriore abbattibile, ideale per trasportare oggetti lunghi o ingombranti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Sabatini approva ed elogia Spalletti: «È il genio ideale per risollevare la Juve. Questa squadra ha bisogno di qualcuno che dia la scossa e lui è perfetto per questo» Leggi anche: La camicia con fiocco è tornata al centro dell’estetica moderna, grazie a un equilibrio perfetto tra femminilità, rigore ed eleganza. Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Fiat Qubo L, cosa sappiamo sulla nuova auto di Stellantis?; Anteprima Fiat Qubo L: Il Nuovo Punto di Riferimento per le Famiglie Moderne; Fiat Qubo L: Il ritorno del gigante buono. Domani il debutto ufficiale; FIAT, Abarth e FIAT Professional al Salone di Bruxelles 2026: Un Viaggio tra Innovazione, Gioia e Design. Fiat QUBO L: pratico, flessibile e ideale per la famiglia - FIAT presenta il nuovo QUBO L, progettato per soddisfare le diverse esigenze delle famiglie di oggi. motorinolimits.com

FIAT QUBO L., ideale per la famiglia, perfetto per la vita moderna - TORINO (ITALPRESS) – FIAT presenta il nuovo QUBO L, progettato per soddisfare le diverse esigenze delle famiglie di oggi. msn.com

Fiat svela il Qubo L: il veicolo perfetto per le famiglie - Fiat presenta il nuovo Fiat Qubo L, un veicolo pensato per rispondere alle esigenze delle famiglie moderne, unendo praticità, versatilità e comfort per la ... clubalfa.it

FIAT presenta il QUBO L, nuova monovolume fino a 7 posti, disponibile diesel, benzina ed elettrico, in vendita da aprile 2026. https://auto.everyeye.it/notizie/fiat-qubo-diesel-cambio-automatico-852431.htmlutm_medium=Social&utm_source=Facebook#Ec - facebook.com facebook

Nuova FIAT Qubo L, una multispazio per le famiglie: fino a 7 posti, anche diesel e sotto i 22.000€ x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.