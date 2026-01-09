FIAT QUBO L ideale per la famiglia perfetto per la vita moderna

Il nuovo FIAT QUBO L è pensato per le famiglie che cercano praticità e versatilità nella vita quotidiana. Con uno stile sobrio e design funzionale, offre spazio e comfort per tutti i membri. Ideale per gli spostamenti di famiglia, il QUBO L si inserisce perfettamente nelle esigenze della mobilità moderna, garantendo affidabilità e facilità di utilizzo.

TORINO (ITALPRESS) – FIAT presenta il nuovo QUBO L, progettato per soddisfare le diverse esigenze delle famiglie di oggi. Con una combinazione di praticità, flessibilità e prestazioni, il QUBO L offre una soluzione unica per la vita in famiglia, la vita in città e le avventure all’aria aperta. Disponibile in due versioni, una a 5 posti (4,40 m) e una a 7 posti (4,75 m), la versione a 7 posti offre tre sedili singolarmente regolabili nella seconda fila e due sedili estraibili nella terza fila, con 144 possibili combinazioni di seduta. Offre inoltre 27 vani portaoggetti e una profondità di carico fino a 3 metri grazie al sedile del passeggero anteriore abbattibile, ideale per trasportare oggetti lunghi o ingombranti. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

