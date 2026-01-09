Festival del Teatro Popolare a Vico 25mila attori da Campania Abruzzo Lazio Toscana Friuli e Lombardia

Il Festival del Teatro Popolare a Vico del Gargano riunisce oltre 25.000 attori provenienti da diverse regioni italiane, tra cui Campania, Abruzzo, Lazio, Toscana, Friuli e Lombardia. L’evento si svolge presso l’Auditorium Lanzetta, diventando un punto di riferimento per un movimento teatrale che coinvolge circa 1.400 compagnie e numerosi professionisti del settore, promuovendo la cultura teatrale in un contesto di valorizzazione del territorio e delle arti performative.

Un teatro pulsante in un paese di un’area interna, quello dell’Auditorium Lanzetta di Vico del Gargano, diventa centro di un movimento che, in Italia, mette insieme 1400 compagnie e ben 25mila tra attrici, attori, registi, costumisti, tecnici del suono e dell’audio, artigiani delle scene. Da. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Leggi anche: A Vico il Festival del Teatro Popolare del Gargano punta i riflettori sul caso Orlandi e sul fenomeno Hikimori Leggi anche: Salone Ablondi, ecco il festival del vernacolo livornese: due giorni di teatro popolare, comicità e tradizione La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Vico del Gargano – Festival del Teatro Popolare del Gargano, stagione 2026; A Vico il Festival del Teatro Popolare del Gargano punta i riflettori sul caso Orlandi e sul fenomeno Hikimori; Torna il Festival del teatro popolare: focus sulle inquietudini dei giovani; Festival del Teatro Popolare del Gargano, al via la quarta edizione. A Vico il Festival del Teatro Popolare del Gargano punta i riflettori sul caso Orlandi e sul fenomeno Hikimori - A Vico del Gargano è tutto pronto per la serata inaugurale della quarta edizione del Festival del Teatro Popolare del Gargano. foggiatoday.it

Vico del Gargano – Festival del Teatro Popolare del Gargano, stagione 2026 - Vico del Gargano – Festival del Teatro Popolare del Gargano, stagione 2026 di Michele Angelicchio La IV rassegna del Festival del Teatro Popolare del Gargano, in programma dal 10 gennaio al 15 marzo, ... statoquotidiano.it

Torna il Festival del teatro popolare: focus sulle inquietudini dei giovani - Dieci compagnie teatrali da tutta Italia, dieci spettacoli in 15 date dal 10 gennaio al 15 marzo 2026. rainews.it

Comincia il cammino verso la XXX edizione del Festival Internazionale del Teatro Classico dei giovani a Palazzolo Acreide. Dal 10 maggio al 2 giugno 2026 torna la magia della rassegna che coinvolge migliaia di giovani da tutto il mondo. Pubblicato il nuovo - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.