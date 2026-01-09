Feste di Natale in vasca per il Seven master nuoto

Le feste di Natale in vasca del Seven Master Nuoto a Savignano sul Rubicone offrono un'occasione per condividere momenti di sport e convivialità. L'evento, dedicato agli appassionati di nuoto e alla community del club, unisce spirito di squadra e celebrazione delle festività. Un appuntamento che rafforza i legami tra soci e promuove valori di collaborazione e passione per il nuoto.

Nuoto, sport e spirito di squadra: sono le feste di Natale del Seven Master Nuoto che ha sede a Savignano sul Rubicone. Il Seven Master Nuoto ha scelto di festeggiare il Natale in modo originale, trasformando un allenamento speciale in un vero evento di aggregazione. Gli atleti del Seven Master Nuoto si sono messi alla prova in una sfida tanto semplice nella formula quanto impegnativa nella sostanza: nuotare 100 volte 100 metri a stile libero, per un totale di 10 chilometri nuotati. Un obiettivo importante, affrontato in maniera collettiva, con ogni partecipante che ha contribuito secondo le proprie possibilità, condividendo fatica, concentrazione e spirito di squadra.

