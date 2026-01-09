L’avvocato Claudio Bassi, capogruppo di Forza Italia a Reggio Emilia, ha presentato un’interpellanza al sindaco Marco Massari. Nel documento, Bassi chiede spiegazioni sull’organizzazione della Festa della Bandiera sottotono, che egli definisce più di carattere locale che nazionale. La sua richiesta mira a chiarire le ragioni di questa scelta e a comprendere il ruolo dell’evento nell’ambito delle celebrazioni civiche cittadine.

L’avvocato Claudio Bassi, capogruppo di Forza Italia in sala del Tricolore e decano dei consiglieri comunali di opposizione a Reggio, ha presentato un’interpellanza rivolta al sindaco Marco Massari e all’amministrazione comunale cittadina per chiedere i motivi che hanno portato l’ente pubblico locale a organizzare una festa del Primo Tricolore che lo stesso Bassi giudica "più di carattere paesano che nazionale". "Non sono state invitate personalità di rilievo nazionale, membri del governo di Palazzo Chigi, nessun coinvolgimento di studenti, dei cittadini, dei commercianti, in particolare del centro storico", dichiara Bassi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Festa della bandiera sottotono. Interpellanza di Bassi al sindaco: "Evento di carattere paesano"

