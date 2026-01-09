Festa dei trattori per sensibilizzare sulle difficoltà della categoria

Domenica 11 gennaio 2026, ad Avellino, Piazza Kennedy ospiterà una manifestazione dedicata ai trattori, con l’obiettivo di sensibilizzare sulle sfide affrontate dagli operatori del settore. L’evento, previsto dalle 18.00, offrirà un’occasione di incontro e confronto, valorizzando il ruolo fondamentale di questa categoria per l’economia locale e regionale. Un momento di attenzione e riflessione, in un contesto di festa e partecipazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Domenica 11 gennaio 2026, a partire dalle ore 18.00, Piazza Kennedy (ex Piazza Macello) ad Avellino si trasformerà in un grande spazio di festa, luci e musica. Un evento pensato per coinvolgere famiglie, bambini e cittadini di tutte le età, dove la campagna incontra la città in un clima di gioia, condivisione e partecipazione. Il Comitato Agricoltori Avellinesi M.V.S., aderente al Coordinamento Agricoltori e Pescatori Italiani – #COAPI, organizza una serata speciale che avrà come protagonisti i trattori illuminati, simbolo del lavoro agricolo, della terra e delle comunità locali.

