ferreira carrasco juve i bianconeri prendono informazioni nome nuovo in attacco cosa filtra sulla possibile trattativa per il portoghese

La Juventus ha avviato contatti per valutare un possibile trasferimento di Ferreira Carrasco. Attualmente, si raccolgono informazioni sulla fattibilità dell’operazione e sulle condizioni di mercato. La trattativa, ancora in fase preliminare, potrebbe rappresentare un’ulteriore opzione per l’attacco bianconero. Restano da seguire gli sviluppi, mentre i dirigenti monitorano attentamente la situazione del giocatore portoghese.

Ferreira Carrasco Juve, i bianconeri prendono informazioni sul portoghese. Ecco che cosa filtra sulla possibile trattativa per l’ex Atletico Madrid. La Juve continua a muoversi con decisione sul mercato invernale alla ricerca di un tassello fondamentale per completare il reparto offensivo. La priorità assoluta della dirigenza resta il clamoroso ritorno di Federico Chiesa individuato come il rinforzo ideale per garantire strappi e imprevedibilità alla manovra. Tuttavia, la strada per arrivare all’ex viola si presenta decisamente in salita. Nonostante il pressing bianconero, il club inglese non ha ancora aperto le porte a un’uscita, mantenendo per ora una posizione rigida che rischia di bloccare l’operazione principale pianificata dall’amministratore delegato Comolli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Romano: “Ferreira Carrasco occasione per la Juventus. I bianconeri hanno preso informazioni” - Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato del mercato della Juventus e ha fatto un nome nuovo per il ruolo di vice di Kenan Yildiz: "Ben avviata anche la ricerca della Juventus per il famoso ... tuttojuve.com