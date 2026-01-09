Ferreira Carrasco Juve i bianconeri prendono informazioni Nome nuovo in attacco cosa filtra sulla possibile trattativa per il belga

La Juventus sta valutando con attenzione la possibilità di ingaggiare Ferreira Carrasco, attaccante belga attualmente senza squadra. Secondo le ultime indiscrezioni, i bianconeri starebbero approfondendo le informazioni sulla trattativa, considerando il profilo e le potenzialità del giocatore. Si tratta ancora di un’ipotesi, ma i contatti sembrano essere in fase preliminare, aprendo uno scenario interessante per il mercato in attacco.

Ferreira Carrasco Juve, i bianconeri prendono informazioni sul belga. Ecco che cosa filtra sulla possibile trattativa per l’ex Atletico Madrid. La Juve continua a muoversi con decisione sul mercato invernale alla ricerca di un tassello fondamentale per completare il reparto offensivo. La priorità assoluta della dirigenza resta il clamoroso ritorno di Federico Chiesa individuato come il rinforzo ideale per garantire strappi e imprevedibilità alla manovra. Tuttavia, la strada per arrivare all’ex viola si presenta decisamente in salita. Nonostante il pressing bianconero, il club inglese non ha ancora aperto le porte a un’uscita, mantenendo per ora una posizione rigida che rischia di bloccare l’operazione principale pianificata dall’amministratore delegato Comolli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ferreira Carrasco Juve, i bianconeri prendono informazioni. Nome nuovo in attacco, cosa filtra sulla possibile trattativa per il belga Leggi anche: Ferreira Carrasco Juve, i bianconeri prendono informazioni. Nome nuovo in attacco, cosa filtra sulla possibile trattativa per il portoghese Leggi anche: Malo Gusto Juve: è lui il nome nuovo per mettere a posto la fascia destra. Possibile colpo dal Chelsea a gennaio, cosa filtra Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Romano: “Ferreira Carrasco occasione per la Juventus. I bianconeri hanno preso informazioni” - Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato del mercato della Juventus e ha fatto un nome nuovo per il ruolo di vice di Kenan Yildiz: "Ben avviata anche la ricerca della Juventus per ... tuttojuve.com

testata giornalistica dedicata alla Juventus - Romano: “Ferreira Carrasco occasione per la Juventus. tuttojuve.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.