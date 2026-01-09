Ferrara esalta Spalletti | Ha ridato il sorriso alla Juventus Scudetto? A Torino devi pensarci sempre è l’obiettivo

Ferrara commenta il lavoro di Spalletti, sottolineando come abbia contribuito a migliorare l’umore della Juventus. L’attenzione si sposta poi sulla corsa allo scudetto, considerata sempre un obiettivo fondamentale per Torino. Il discorso si amplia sui rinnovi dei contratti di alcuni giocatori, tra cui Yildiz, e sulle strategie future del club, mantenendo un tono equilibrato e informativo.

Ferrara esalta Spalletti: «Ha ridato il sorriso alla Juventus». Poi parla così della corsa scudetto e dei rinnovi del tecnico bianconero e di Yildiz. Ciro Ferrara è intervenuto alla Gazzetta dello Sport per parlare della Juventus, tra strategie di mercato e rendimento stagionale. Le sue dichiarazioni. SPALLETTI – « Spalletti ha ridato il sorriso alla Juventus. L’ambientamento dei compagni che arrivavano dall’estero mi è costato tante cene alla Juventus e anche ai tempi del Napoli. » CASO DAVID – « Non è mai semplice ambientarsi nella Juventus, soprattutto per chi arriva dall’estero. Non mi viene in mente un aneddoto, però di una cosa sono abbastanza certo: se in questi mesi David non si fosse fatto volere bene dai compagni, l’altra sera non lo avrebbero abbracciato tutti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ferrara esalta Spalletti: «Ha ridato il sorriso alla Juventus. Scudetto? A Torino devi pensarci sempre, è l’obiettivo» Leggi anche: Juventus, Corriere “Spalletti ha ridato dignità alla Juve” Leggi anche: Spalletti Juventus, Bucchioni non ha alcun dubbio: «Hanno preso lui con un obiettivo chiaro». Poi esalta la crescita di Vlahovic Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Ferrara elogia Spalletti: «Ha restituito il sorriso alla Juventus. Scudetto? Napoli e Inter favorite» - Napoli e Inter favorite» «Luciano Spalletti ha restituito il sorriso alla Juventus». tuttojuve.com

Juve, senti Ferrara: "Blinda Spalletti e punta sugli italiani. Tonali ideale, sì al Chiesa-bis" - L’ex difensore bianconero: "Il tecnico ha restituito il sorriso all’ambiente. msn.com

Pagina 3 | "Spalletti non è certo di David. Kelly-Hojlund, una volta...": Marchisio e Ferrara affondano la Juve - "Juve, non parliamo di Scudetto" Marchisio inizia dal dire cosa non sia andato al Maradona: “L’intensità del Napoli ha fatto vedere le lacune della Juve, che in quei frangenti ha fatto fatica a fare ... tuttosport.com

PISA JUVE 0-2 KALULU SPALLETTI 2' POSTO #pisajuventus #pisajuve #juventus #Juve #spalletti #yildiz

Suzuki S-Cross Hybrid, il suv che esalta il piacere di guida senza rinunciare al comfort. A bordo i sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione #ANSAmotori #ANSA - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.