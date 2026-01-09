Fermato Jacques Moretti il titolare del Constellation | Rischio di fuga | Quella notte tolsero dai social i video del locale

Jacques e Jessica Moretti, titolari del locale Constellation, sono stati fermati con l’accusa di omicidio, lesioni e incendio colposi. Durante le indagini, è stato segnalato il rischio di fuga e la rimozione di video dai social network. Le autorità italiane stanno conducendo approfondimenti che permetteranno ai familiari delle vittime di partecipare ai processi, garantendo trasparenza e responsabilità.

