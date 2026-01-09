Fermato Jacques Moretti il titolare del Constellation | Rischio di fuga | Quella notte tolsero dai social i video del locale
Jacques e Jessica Moretti, titolari del locale Constellation, sono stati fermati con l’accusa di omicidio, lesioni e incendio colposi. Durante le indagini, è stato segnalato il rischio di fuga e la rimozione di video dai social network. Le autorità italiane stanno conducendo approfondimenti che permetteranno ai familiari delle vittime di partecipare ai processi, garantendo trasparenza e responsabilità.
Jacques e Jessica Moretti sono accusati di omicidio, lesioni e incendio colposi. Le inchieste in Italia consentiranno ai familiari delle vittime di partecipare ai processi.
Leggi anche: Crans-Montana, fermato Jacques Moretti, titolare de Le Constellation | «La notte della strage tolsero dai social i video del locale»
Leggi anche: I Moretti e quelle foto e video del locale Le Constellation spariti dai social. «C’è il rischio di inquinamento delle prove»
Tutti gli affari di Jacques Moretti e Jessica Maric, proprietari del Constellation di Crans-Montana: ristoranti, disco-bar e immobili a Cannes; Crans Montana, tutte le ombre di Jacques Moretti e la sua rapida ascesa; Parlano i titolari del Constellation, Jacques e Jessica Moretti: “Non cercheremo in alcun modo di sottrarci alle indagini”; trage di Capodanno, accuse e controlli mancati: chi sono i coniugi Moretti?.
